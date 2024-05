Knowlarity è il più grande fornitore di soluzioni di comunicazione basate su cloud per le aziende nei mercati del Sud-Est asiatico e del Medio Oriente. Knowlarity ha sede a Singapore ed è stata fondata nel 2009. Knowlarity è stata pioniera di una tecnologia di comunicazione cloud unica per i mercati asiatici e mediorientali nel 2009 e oggi conta più di 15.000 clienti aziendali paganti in questi mercati. Aiuta l'azienda ad aumentare le proprie entrate più rapidamente con la sua piattaforma tecnologica proprietaria di comunicazione con i clienti SuperReceptionist. Negli ultimi 7 anni, l'azienda è cresciuta da zero fino a diventare un'impresa globale con oltre 300 dipendenti, 1.000 partner e 8 uffici in India, Sud-Est asiatico e Medio Oriente. Conosciuta per la sua innovazione e l'eccellenza dei processi, Knowlarity ha ricevuto vari premi come Amazon Excellence Award, Silicon India start-up dell'anno, Nasscom Emerge 50. L'azienda ha raccolto capitali da investitori globali come Delta Partners, Sequoia Capital e il fondo Mayfield ed è considerato affidabile da aziende globali tra cui Google, Amazon, Uber, Practo, Ola, Zomato, Swiggy, Deliveroo, Yzer tra gli altri.

Sito web: knowlarity.com

