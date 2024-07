Keyframes Studio è una piattaforma di editor video online all-in-one specializzata nella creazione di video specificatamente adattati per i social media. Elimina la necessità di lunghe ricerche sulle proporzioni e di pesanti software di editing video, offrendo una soluzione intuitiva ed efficiente per i creatori di contenuti. La piattaforma utilizza la tecnologia AI per semplificare il processo di creazione dei video e offre una varietà di funzionalità per migliorare la qualità e il coinvolgimento dei video. Con Keyframes Studio, gli utenti possono facilmente riutilizzare i contenuti esistenti con pochi clic. La piattaforma offre la creazione automatica di fotogrammi chiave e sottotitoli accattivanti basati su algoritmi AI. Integra inoltre una libreria di immagini stock, video e suoni virali per aggiungere elementi extra e migliorare l'attrattiva visiva dei video. La collaborazione è resa semplice attraverso la piattaforma, poiché consente agli utenti di invitare i membri del proprio team a lavorare insieme su progetti. L'area di lavoro supporta progetti illimitati e offre la possibilità di salvare il lavoro e continuarlo in un secondo momento. Inoltre, Keyframes Studio offre una funzionalità di kit del marchio, che consente alle agenzie digitali di ottimizzare i propri sforzi di branding. Il processo di modifica è reso semplice e accessibile agli utenti di tutti i livelli di esperienza. Keyframes Studio fornisce un editor facile da usare con funzionalità come ridimensionamento, ritaglio, ritaglio, zoom e anteprima dal vivo. Supporta la generazione automatica dei sottotitoli in più lingue e fornisce opzioni per evidenziare le parole in stile karaoke. Che gli utenti siano creatori di contenuti, agenzie digitali o individui che desiderano creare video, Keyframes Studio offre una soluzione completa che consente agli utenti di creare video di alta qualità ottimizzati per le piattaforme di social media.

Sito web: keyframes.studio

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Keyframes Studio. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.