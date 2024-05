Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Keeping su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Keeping è la prima piattaforma di assistenza clienti al mondo integrata con Gmail. Assegna le richieste di assistenza clienti ai colleghi del team, lascia note private e imposta lo stato, tutto direttamente da Gmail. Fondata nel 2016 e con sede a New York, abbiamo creato Keeping per i team che fanno molto più che semplice assistenza clienti. Se sei impegnato a destreggiarti tra le richieste importanti dei clienti e il resto del tuo lavoro, allora siamo lieti che tu ci abbia trovato, perché abbiamo creato Keeping per te.

Sito web: keeping.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Keeping. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.