KB CloudERP è una soluzione ERP, POS, HRM, CRM, contabilità, gestione delle scorte e dell'inventario basata su cloud in Nepal. È un software di contabilità online che collega i proprietari di piccole e medie imprese con i loro dipendenti, più sedi aziendali e conti bancari. KB CloudERP viene fornito con molte funzionalità pronte all'uso. Forniamo funzionalità che aiutano gli imprenditori a ridurre le attività dispendiose in termini di tempo di contabilità, fatturazione, gestione delle relazioni con i clienti, gestione dell'inventario, ecc. Quindi, invece di preoccuparti di come gestire la tua attività e gestirla senza intoppi, sentiti libero di iscriverti al nostro piano gratuito per testarlo e, se funziona per te, concentrati meglio su ciò che conta per la tua attività.

Sito web: kbclouderp.com

