Kanda sta costruendo Affirm per gli appaltatori generali. Consentiamo agli appaltatori di offrire finanziamenti ai proprietari di case che desiderano ristrutturare ma non possono pagare l'intero prezzo in anticipo.

Sito web: getkanda.com

