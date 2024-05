Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Kagami su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Kagami è una piattaforma ERP basata sull'intelligenza artificiale, pronta al cambiamento e ad avvio rapido. Crea e avvia senza problemi applicazioni aziendali software aziendali, personalizzate per funzionare in base al modo in cui opera la tua organizzazione. * Piattaforma di lancio rapido: elimina i progetti ERP costosi e di lunga durata. Kagami ti consente di lanciare le tue soluzioni aziendali personalizzate e integrate che si adattano alle tue esigenze, in poche settimane. * Guidata da analisti aziendali: la piattaforma di programmazione visiva con codice automatico basata sull'intelligenza artificiale di Kagami ha bisogno solo di un analista aziendale per comprendere le tue esigenze e avviare rapidamente la soluzione desiderata di qualsiasi funzionalità complessa. * Processi aziendali integrati: mentre puoi acquistare qualsiasi soluzione dal nostro portafoglio di offerte, puoi anche creare la tua soluzione personalizzata in grado di coprire più funzionalità senza alcuna necessità di integrazioni tra diverse funzionalità.

Sito web: kagamierp.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Kagami. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.