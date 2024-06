Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Jetscribe.ai su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Jetscribe.ai è un servizio di trascrizione AI che ti consente di convertire registrazioni audio o video come webinar, podcast, sermoni o note audio in testo scritto con velocità e precisione. Offre inoltre la possibilità di trasformare le tue trascrizioni in contenuti ricchi come riepiloghi, post di blog, note di spettacoli, evidenziazioni e altro ancora. Adatto a podcaster, operatori di marketing, giornalisti, ministeri della chiesa, ricercatori, studenti e chiunque abbia bisogno di servizi di trascrizione.

Sito web: jetscribe.ai

