La comunicazione tra persone e aziende sta cambiando per sempre e la messaggistica svolgerà un ruolo centrale oggi e negli anni a venire. La convergenza tra social e mobile sta modellando il comportamento e le aspettative dei clienti. Chiedono le cose proprio adesso, proprio qui. Jetlink porta nella tua azienda il "potere di adesso" con messaggistica omnicanale e sofisticati chatbot aziendali. Crediamo che questa sia la rivoluzione nel commercio e nell'assistenza clienti. Jetlink ti consente di offrire piacevoli esperienze di vendita e supporto conversazionali laddove si trovano già i tuoi clienti. Jetink è posizionato come A.I. piattaforma di comunicazione centrale potenziata per i punti di contatto del cliente come chat Web, IVR, app di messaggistica social, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams e messaggistica in-app.

