IVEPOS è il software POS (punto vendita) gratuito creato per il tuo ristorante, negozi al dettaglio, caffetteria, bar, panetteria, caffetteria, drogheria, salone di bellezza e spa, autolavaggio, camion di cibo e pizzeria da Intuition Systems. Utilizza il sistema di punti vendita IVEPOS invece di un registratore di cassa e monitora le vendite e l'inventario in tempo reale, gestisci dipendenti e negozi, interagisci con i clienti e aumenta le tue entrate. Sistema POS mobile - Vendi da uno smartphone, tablet o sistema POS - Emetti ricevute stampate o elettroniche - Accetta pagamenti multipli - Applica sconti ed emetti rimborsi - Tieni traccia dei movimenti di contanti - Scansiona codici a barre con la fotocamera integrata - Continua a registrare le vendite anche offline - Collega una stampante per ricevute, uno scanner di codici a barre e un cassetto contanti - Imposta i privilegi per i dipendenti - Gestisci più negozi e dispositivi POS da un unico account Gestione dell'inventario - Tieni traccia dell'inventario in tempo reale - Imposta i livelli delle scorte e ricevi notifiche di scorte in esaurimento - Importazione ed esportazione in blocco inventario da/a un file CSV - Gestisci articoli con varianti - Trasferisci scorte - Gestisci scorte dai fornitori Analisi delle vendite - Visualizza entrate, vendite medie e profitti - Tieni traccia delle tendenze delle vendite e reagisci prontamente ai cambiamenti - Determina gli articoli e le categorie più vendute - Tieni traccia dati finanziari e identificare discrepanze - Visualizzare la cronologia completa delle vendite - Sfogliare report su tipi di pagamento, modificatori, sconti e tasse - Esportare i dati di vendita nei fogli di calcolo CRM e fidelizzazione del cliente - Costruire una base clienti - Inviare promozioni ai clienti per aumentare le vendite - Gestire i crediti cliente - Ottieni feedback dai clienti e migliora il business - Gestisci un programma fedeltà per premiare i clienti per i loro acquisti ricorrenti Funzionalità di ristoranti e bar - Collega stampanti da cucina o l'app IVEPOS Kitchen Display - Utilizza opzioni di ristorazione come cena sul posto, da asporto o con consegna a domicilio - Gestisci i biglietti per gli ordini in cucina - Gestisci i tavoli - Dividi il conto o unisci tavoli - Invia ticket per gli ordini in cucina a più cucine - I camerieri possono prendere ordini dal cliente al tavolo e inviarli in cucina con l'app IVEPOS Waiter - Accettare ordini dai partner alimentari online Zomato/Uber eats and swiggy - Gestisci gli ingredienti in modo efficiente e aumentare i profitti

Sito web: ivepos.com

