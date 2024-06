Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per IrisVR Prospect su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

IrisVR, parte di The Wild, è un marchio leader per la revisione immersiva del design e la collaborazione nella realtà virtuale. Il prodotto di punta di IrisVR, Prospect, viene utilizzato da team BIM e VDC, società di progettazione e ingegneri che coordinano modelli 3D e implementano processi di progettazione e costruzione. Poiché IrisVR si integra immediatamente con Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp e altri strumenti 3D, puoi creare immediatamente un'esperienza VR coinvolgente che ti consente di presentare ai clienti e lavorare in modo più efficace con il tuo team. IrisVR funziona con i visori Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift e Windows MR. IrisVR offre una prova gratuita di 14 giorni, che puoi iniziare su www.irisvr.com.

Sito web: irisvr.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a IrisVR Prospect. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.