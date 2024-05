Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

L'alternativa conveniente a Snowflake, Databricks e Cloudera. Massimizza i tuoi dati, riduci al minimo i costi: scopri IOMETE Hybrid Data Lakehouse. Gli utenti intelligenti di tutto il mondo stanno dicendo sì a IOMETE e no ai prezzi di elaborazione alle stelle, ai complessi schemi di suddivisione in livelli e alle tariffe imprevedibili progettate per vincolarti. Prenota una dimostrazione

Sito web: iomete.com

