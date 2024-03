Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Intract su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Intract è una suite di analisi Web3 per far crescere progetti e comunità Web3. Intract offre software Web3 Marketing basato su cloud che consente a progetti e comunità di acquisire membri attraverso approfondimenti di marketing supportati da dati. La nostra piattaforma include prodotti per l'accesso alla community, i servizi e la gestione del marketing che iniziano gratuitamente e si adattano per soddisfare le tue esigenze di crescita Web3, su qualsiasi scala, pre-token o post-token. ✅ On Chain Analytics ✅ Token Gating ✅ Attribuzione utente Web3 ✅ Monitoraggio del RoI della campagna ✅ Creazione di personaggi per utenti e clienti ✅ Monitoraggio delle conversioni ✅ Identificazione di nuovi utenti ✅ Riconoscimento del portafoglio Networth

Sito web: intract.io

