IntelliPPT è uno strumento di riepilogo online che utilizza l'intelligenza artificiale per condensare lunghi articoli, testo, paragrafi, PDF e altri tipi di documenti. Non è solo un semplificatore di testo ma anche un generatore di riepilogo adatto a diverse applicazioni dallo studio di articoli accademici, rapporti di ricerca, e-mail professionali a documenti tecnici e bianchi. Lo strumento funziona suddividendo e abbreviando frasi complesse, consentendo così di attraversare i contenuti in modo più efficiente. Inoltre, IntelliPPT è utile per creare automaticamente punti di riepilogo e trasformare documenti in presentazioni PowerPoint. La sua funzionalità di conversione mira a semplificare il lavoro dei relatori e ad aumentare la loro efficienza riducendo il tempo impiegato nella lettura dei documenti e nella creazione di presentazioni. Lo strumento è inoltre dotato di una funzionalità per evidenziare automaticamente i punti importanti all'interno dei testi per guidare la messa a fuoco. La piattaforma offre supporto agli utenti e ai nuovi utenti viene offerta una serie di riepiloghi gratuiti generati dall'intelligenza artificiale al momento dell'iscrizione.

Sito web: intellippt.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a IntelliPPT. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.