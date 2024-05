Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Infrascale su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Infrascale è un'azienda DRaaS che utilizza il cloud per eliminare i tempi di inattività. Fondata nel 2011, l'azienda mira a dare a ogni azienda la capacità di riprendersi da un disastro in modo rapido, semplice e conveniente. La combinazione di software intelligente con la potenza del cloud è il modo in cui Infrascale supera la barriera dei costi di disaster recovery senza hardware complesso e costoso. Infrascale fornisce alle aziende la sicurezza necessaria per gestire gli imprevisti eliminando i tempi di inattività, fornendo maggiore sicurezza e disponibilità sempre attiva.

Sito web: infrascale.com

