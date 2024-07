Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Infographic.Ninja su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

"Infographic Ninja" di Outline Ninja è uno strumento di generazione di infografiche automatizzato alimentato dall'intelligenza artificiale. È progettato per fornire agli utenti la possibilità di convertire rapidamente e facilmente le parole chiave in un formato infografico, consentendo una più facile comprensione e condivisione delle informazioni. Lo strumento richiede inizialmente la fornitura di una parola chiave e di un titolo, quindi utilizza l'intelligenza artificiale per generare il resto delle informazioni. La demo offre uno sguardo alle caratteristiche e alle capacità dello strumento e gli utenti possono abbonarsi per sbloccare la versione completa. Sono disponibili anche opzioni di accessibilità, come dimensione del testo, colore, contrasto e dimensione del cursore regolabili. Outline Ninja fornisce i termini e le condizioni d'uso e un'informativa sulla privacy, garantendo la protezione dei dati degli utenti.

Sito web: outline.ninja

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Infographic.Ninja. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.