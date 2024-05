Infawork è l'unico software di cui gli imprenditori hanno bisogno per avviare, far crescere e gestire la propria azienda. Immagina un software aziendale che non odi, che non ti costa migliaia e migliaia di dollari e che non richiede una laurea avanzata per funzionare. Immagina un software integrato per tutta la contabilità, le risorse umane, gli ordini, la produzione, la gestione del magazzino e dell'inventario, il budget, i fornitori e il reporting. eCommerce e gestione dei clienti, insieme ad alcune altre funzionalità come e-mail, calendario e messaggistica istantanea. Immagina di avere un partner software che esiste esclusivamente per aiutare la tua azienda ad avere successo. Se riesci a immaginare tutto questo, allora puoi immaginare Infawork: un software aziendale conveniente, facile da usare e tutto compreso per avviare, gestire e far crescere le piccole e medie imprese.

Sito web: infawork.com

