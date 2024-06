ImagetoCartoon è un cartoonizer AI online che converte il tuo volto in stile cartone animato o anime. È alimentato dalla più recente tecnologia dei cartoni animati AI e può convertire un'immagine in un cartone animato in pochi secondi. È gratuito e non richiede alcun account o pagamento. Il cartoonizer AI ha una gamma di oltre 50 effetti tra cui scegliere e può creare avatar, personaggi ed emoji di cartoni animati. Fornisce inoltre supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e nessuna delle immagini viene archiviata nel sistema. Gli utenti possono scaricare l'app Cartoonize per dispositivi mobili e Mac per modificare e trasformare i selfie in cartoni animati. ImagetoCartoon è anche compatibile con Image to Sketch, Image to Caricature e altri strumenti per cartoni animati. È sicuro e protetto da usare senza pagamenti o immagini archiviate. Tutte le immagini verranno cancellate entro 3 ore.

Sito web: imagetocartoon.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a ImagetoCartoon. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.