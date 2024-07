ImageColorizer è uno strumento online specializzato nel ripristino, colorazione e miglioramento delle foto invecchiate. Utilizzando quella che chiama tecnologia AI avanzata, lo strumento aggiunge colore alle immagini in bianco e nero, con l'obiettivo di infonderle con tonalità realistiche e vibranti. Oltre alla colorazione, ImageColorizer offre una gamma di altri servizi: restauro di vecchie foto aumentando i dettagli e migliorando la chiarezza; miglioramento delle immagini sfocate e di bassa qualità; ritocco di foto di ritratti; e una funzione di riparazione progettata per riparare immagini graffiate o danneggiate. Lo strumento offre anche un'opzione per ripulire le foto rimuovendo oggetti indesiderati, sfruttando quella che descrive come la più recente tecnologia di gomma magica. ImageColorizer presenta queste funzionalità come guidate dall'intelligenza artificiale e progettate specificamente per rivitalizzare e ottimizzare le vecchie fotografie. La piattaforma è posizionata come una soluzione facile da usare che non richiede competenze avanzate di fotoritocco. Vale la pena notare che sebbene ImageColorizer sia principalmente uno strumento online, offre anche un'app sia per utenti Windows che Mac.

Sito web: imagecolorizer.com

