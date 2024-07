IconifyAI è un potente generatore di icone di app basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di creare icone professionali per le loro app o siti Web in pochi secondi. Vanta un'ampia selezione di stili, forme, colori e oggetti tra cui scegliere, consentendo agli utenti di personalizzare le proprie icone per rappresentare perfettamente il proprio marchio. Con IconifyAI, gli utenti possono generare fino a 80 icone per soli $ 17, 160 icone per $ 27 o 400 icone per $ 37. Le icone generate sono immagini PNG ad alta risoluzione (1024x1024) e gli utenti hanno la piena proprietà dell'icona, inclusi i diritti di vendita e il copyright. IconifyAI è amato dai clienti per il suo processo di progettazione rapido e automatizzato e per la capacità di generare icone che si adattano perfettamente al loro marchio. Inoltre, se gli utenti non sono completamente soddisfatti dell'icona generata, possono contattare il team di IconifyAI per adattarla alle proprie esigenze.

Sito web: iconifyai.com

