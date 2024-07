I Love PDF 2

iLovePDF 2 è un toolkit PDF online gratuito che consente agli utenti di eseguire varie operazioni sui file PDF, come unire, dividere, comprimere, convertire, ruotare, sbloccare e aggiungere filigrana ai documenti PDF. Il sito Web offre un'ampia gamma di strumenti di conversione, consentendo agli utenti di convertire file PDF in/da formati popolari come Word, Excel, PowerPoint, PNG, JPG, PSD, Base64, RAW, TIFF, JSON, XML, YAML e altri. Fornisce un editor PDF intuitivo che consente agli utenti di creare o modificare documenti PDF online senza limiti. La piattaforma include funzionalità per una gestione efficiente dei PDF, come l'unione di più PDF, la suddivisione di singoli PDF in file separati e la compressione dei PDF per ridurre le dimensioni del file. La sicurezza è una priorità, con la possibilità di crittografare i PDF con password e impostare autorizzazioni per controllare stampa, copia e modifica. Il sito Web offre funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per estrarre testo da PDF e immagini scansionati, creando documenti PDF modificabili e ricercabili. iLovePDF 2 mira a semplificare i flussi di lavoro PDF e fornire un'esperienza utente fluida, con prestazioni veloci e affidabili su tutti i dispositivi. Il sito Web è gratuito e gli sviluppatori continuano ad aggiungere nel tempo altri strumenti di conversione gratuiti.

Sito web: ilovepdf2.com

