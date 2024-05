HumanPal è una piattaforma multimediale sintetica AI facile da usare che presenta presentatori umani realistici che parleranno qualsiasi cosa tu digiti praticamente in qualsiasi lingua con una perfetta sincronizzazione labiale. Puoi creare video professionali in qualità Full HD 1080p per trasmettere il tuo messaggio completamente sul cloud ed eseguire il rendering di più video contemporaneamente. Utilizza la potente tecnologia di scambio di volti umani Photo to Talking per creare variazioni illimitate di video non possibili con nessun'altra app. La maggior parte degli utenti apprezza l'utilizzo di rendering video illimitati, voci di sintesi vocale ultra realistiche, modelli video già pronti, libreria multimediale stock, editor basato su scene drag and drop, trascrizione da sintesi vocale a testo, varietà di modelli video animati come mockup, studi virtuali , effetti di testo e animazioni cinetiche. Con un elenco ampio e diversificato di presentatori AI Human tra cui scegliere, insieme a una libreria di modelli costantemente aggiornata, non è mai stato così facile e veloce creare video professionali che istruiscano e affascinano il pubblico. È inclusa una formazione video passo passo insieme a una formazione webinar su come utilizzare l'app e casi di studio su come i diversi settori utilizzano HumanPal.

Sito web: humanpal.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a HumanPal. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.