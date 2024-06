Hostman è una piattaforma cloud in cui sviluppatori e team tecnici possono ospitare le loro soluzioni: siti Web, negozi di e-commerce, servizi Web, applicazioni, giochi e altro ancora. Con Hostman hai la libertà di scegliere i servizi, prenotare tutte le risorse di cui hai bisogno e gestirle tramite un'interfaccia intuitiva. Attualmente offriamo soluzioni pronte all'uso per il lancio di server e database cloud, nonché una piattaforma per testare qualsiasi applicazione. • Server cloud. Le tue risorse informatiche dedicate su server negli Stati Uniti, Polonia e Paesi Bassi. Presto saremo anche a Singapore, in Egitto e in Nigeria. Offriamo oltre 25 configurazioni già pronte con ambienti e software preinstallati per sistemi di analisi, giochi, e-commerce, streaming e siti Web di qualsiasi complessità. • Banche dati. Configurazione istantanea per qualsiasi sistema di gestione di database (DBMS) popolare, inclusi MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Apache Kafka e OpenSearch. Diamo $ 100 per una prova gratuita di 7 giorni per tutti i nostri servizi. Visita il sito Web e ottieni il bonus!

Sito web: hostman.com

