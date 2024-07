HookGen è un'app Web progettata per aiutare i produttori musicali e i cantautori a generare nuovi hook e melodie musicali utilizzando l'intelligenza artificiale. Può creare una nuova canzone originale utilizzando il pianoforte, oltre a batteria, archi, ottoni, chitarra e basso entro la fine del 2019. HookGen è gratuito ed esente da royalty, quindi gli utenti hanno la possibilità di scaricare il file MIDI e utilizzarlo all'interno di qualsiasi Digital Audio Workstation (DAW). Registra anche per quanto tempo gli utenti ascoltano un brano, quali parti ascoltano e quando premono il pulsante di generazione. Queste informazioni vengono utilizzate per fornire feedback all'intelligenza artificiale, che impara come produrre canzoni migliori ogni volta che qualcuno visita e interagisce con l'app. HookGen può essere utilizzato solo su un PC desktop o Mac e gli utenti sono incoraggiati a condividere i brani generati per contribuire a sviluppare e migliorare il motore AI. È stato creato da Peter CV e dal sito Web #1 Programming Books ed è un esempio di come l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per essere creativi e produrre nuova musica originale.

Sito web: hookgen.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a HookGen. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.