Holovolo è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale per la creazione di video e foto volumetrici VR180 immersivi, nonché diffusione stabile 3D per Quest e WebVR. Consente agli utenti di caricare le proprie foto e i contenuti VR180, nonché di sfogliare le creazioni esistenti realizzate da altri. I contenuti generati dall'intelligenza artificiale di Holovolo includono video e foto di tendenza, più visti e più recenti di diversi creatori. Esempi di contenuti includono un'esibizione di pianoforte in realtà virtuale, un'invasione di pirati a Yorktown, in Virginia, un quartiere con giardini cyberpunk al neon di Tokyo, un quadrante di orologio a spirale, un uomo che indossa abiti invernali che cammina su una collina innevata e un mare di Izukyu-Shimoda. Lo strumento dispone anche di una guida ai contenuti e di un EULA. Holovolo è un ottimo strumento per consentire agli utenti di creare ed esplorare contenuti di realtà virtuale immersiva.

Sito web: holovolo.tv

