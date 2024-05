Hiver è una potente piattaforma di comunicazione e collaborazione che aiuta le organizzazioni che utilizzano Google Workspace a interagire in modo significativo con i propri clienti, dipendenti e fornitori. I team che utilizzano Hiver possono gestire in modo efficiente la comunicazione multicanale, fornire servizi self-service, automatizzare il lavoro pesante, integrarsi con le loro app preferite, garantire la conformità agli SLA e ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni in tempo reale per ottenere risultati aziendali migliori. Senza uscire da Gmail, mai. La facilità d'uso di Hiver, la curva di apprendimento pari a zero, la sicurezza e la conformità di livello mondiale e il supporto di prim'ordine 24 ore su 24, 7 giorni su 7, lo rendono il software affidabile per oltre 2000 aziende in tutto il mondo. Flexport, Pluralsight, Harvard University, Appsflyer, Oxford Business Group e Upwork, tra gli altri, sono gestiti da Hiver.

