Happyml è un assistente AI che ti consente di utilizzare semplici comandi vocali o di testo per controllare senza sforzo le tue applicazioni software per completare le attività per te. Più applicazioni software colleghi, più potente diventa il tuo assistente AI. HappyML è uno strumento di intelligenza artificiale che ti consente di avviare chatbot di intelligenza artificiale addestrati su vari file e siti Web in soli 5 minuti. Questi chatbot sono realizzati utilizzando modelli linguistici di intelligenza artificiale avanzati, fornendo funzionalità di conversazione all'avanguardia. Con HappyML puoi connettere facilmente API, file e siti Web e distribuire i chatbot su piattaforme come Slack, Shopify, messaggistica e siti Web. Lo strumento offre un'esperienza fluida senza la necessità di codifica o configurazioni complesse. Partecipare a HappyML è gratuito e non richiede una carta di credito. Registrati semplicemente con il tuo account Google o creane uno nuovo per iniziare.

Sito web: happyml.com

