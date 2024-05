Happay è una soluzione integrata all-in-one unica nel suo genere per la gestione dei viaggi aziendali, delle spese e dei pagamenti. Con oltre 7.000 clienti in tutto il mondo e in tutti i settori, Happay risolve casi d'uso finanziari complessi con precisione. Rendiamo l'intero percorso di viaggio, spesa e pagamento un piacere con le nostre funzionalità pronte all'uso. Viaggi 1. Perfetta integrazione con i principali TMC, tra cui MakeMyTrip, Thomas Cook, ecc. 2. Esperienza di prenotazione in-app, scelta di posti e opzioni di cibo e conferma del biglietto, tutto all'interno di Happay. 3. L'intelligenza artificiale aiuta a mostrare e scegliere l'opzione tariffaria più bassa, risparmiando migliaia di dollari. 4. Il "Blocco della tariffa" aiuta a bloccare il biglietto ed evitare aumenti di prezzo dovuti a ritardi nell'approvazione. 5. Politiche facili da impostare e conformità automatizzata al 100% durante la prenotazione. 6. Spese trasparenti per il processo di approvazione con un clic 1. Acquisizione automatica delle spese direttamente dalla fonte di spesa (e-mail, taxi di viaggio, SMS, estratti conto di carte di credito) 2. Esclusivo OCR Smart Scan che scansiona e inserisce automaticamente le note spese, senza intervento manuale 3. Controlli automatizzati delle policy e segnalazioni di violazione 4. Flussi di lavoro di approvazione e deviazioni facili da impostare per casi di utilizzo aziendale complessi 5. Raccolta, reporting e riconciliazione dati GST end-to-end Pagamenti Le nostre carte aziendali sono la risposta a tutti i problemi relativi ai pagamenti aziendali. Amato dai clienti di tutte le dimensioni, offriamo una carta unificata per tutte le spese dei dipendenti Spesa digitale con riconciliazione in tempo reale e gestione trasparente delle spese Distribuzione e gestione della piccola cassa digitale E uniamo tutte queste straordinarie funzionalità con la nostra solida analisi. Ottieni dati approfonditi in tempo reale sulle tue prenotazioni di viaggio, viaggi pianificati e non pianificati, violazioni delle norme, top spender e altro ancora con un solo clic. Scelto da oltre 7000 clienti, inclusi marchi premium e leader di mercato, Happay è la scelta giusta per la soluzione integrata di viaggi, spese e pagamenti. Per prenotare una demo, visitare https://www.happay.com/schedule-product-demo.html

Sito web: happay.com

