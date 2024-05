Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Haddock su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

eglefino è un SaaS fintech che aiuta i ristoranti a migliorare i propri margini grazie al controllo dei costi in tempo reale. Utilizziamo l'Intelligenza Artificiale e il Riconoscimento Ottico dei Caratteri per digitalizzare documenti, esportare tutti i dati e portarli al ristorante in tempo reale. È semplice come scattare una foto di una fattura e caricarla. Ci integriamo anche con diversi POS diversi, rendendolo ancora più semplice. Aiutiamo a scoprire profitti e perdite, margini, variazioni di prezzo dei ristoranti e molti altri approfondimenti aziendali. Grazie all'eglefino i ristoranti possono controllare le variazioni dei prezzi e prendere decisioni aziendali migliori sulla base di dati aggiornati in tempo reale.

Sito web: haddock.app

