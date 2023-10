HackerOne è una piattaforma di coordinamento delle vulnerabilità e bug bounty che mette in contatto le aziende con penetration tester e ricercatori di sicurezza informatica. È stata una delle prime aziende, insieme a Synack e Bugcrowd, ad abbracciare e utilizzare ricercatori di sicurezza e sicurezza informatica di crowdsourcing come cardini del proprio modello di business; è la più grande azienda di sicurezza informatica nel suo genere. A maggio 2020, la rete di HackerOne aveva pagato 100 milioni di dollari in premi.

Sito web: hackerone.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a HackerOne. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.