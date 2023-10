Nuovi trucchi ogni giorno. Hackaday offre nuovi trucchi ogni giorno da Internet. I nostri post giocosi sono lo standard di riferimento nell'intrattenimento per ingegneri e appassionati di ingegneria. Stiamo riprendendo il termine “Hacking” che è stato inasprito nella mente del pubblico. L'hacking è una forma d'arte che utilizza qualcosa in un modo in cui non era originariamente previsto. Questa attività altamente creativa può essere altamente tecnica, semplicemente intelligente o entrambe le cose. Gli hacker si crogiolano nella gloria di costruirlo invece di comprarlo, di ripararlo invece di distruggerlo e di saccheggiare i loro bidoni della spazzatura alla ricerca di nuovi progetti ogni volta che riescono a rubare qualche istante. La nostra prima pagina è un mix di hack provenienti da tutta la community e dei nostri contenuti originali. Ci impegniamo a promuovere lo scambio libero e aperto di idee e informazioni. Educhiamo coloro che stanno imparando l'arte dell'hack e forniamo ispirazione ai veterani più esperti. Non essere timido; se vuoi mostrare il tuo progetto o hai trovato qualcosa di interessante di qualcun altro che merita di essere condiviso, inviaci un link!

Sito web: hackaday.com

