Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per GRMS su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

GRMS è il leader riconosciuto nella fornitura di programmi personalizzabili di valutazione del rischio dei fornitori in oltre 120 paesi in tutto il mondo. Sfruttando una piattaforma tecnologica avanzata, GRMS offre alle aziende la capacità di gestire in modo proattivo e monitorare continuamente i propri fornitori per i principali componenti di rischio. I servizi di GRMS includono la verifica dei dati, la revisione fisica dei documenti e un sistema di supporto che aiuta i fornitori a ottenere la conformità ai requisiti specifici di valutazione del rischio di un cliente. Dal 2010, GRMS serve una clientela globale di aziende e organizzazioni che vanno dalle imprese di medie dimensioni alle aziende Fortune 50.

Sito web: globalrms.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a GRMS. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.