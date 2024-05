Il "Creatore di app all-in-one ultra personalizzabile" di Gridlex offre una soluzione completa per le aziende che cercano efficienza operativa su misura. Con app standard tra cui CRM, servizio clienti, ticketing dell'help desk e gestione dei dati master, Gridlex consente un'ampia personalizzazione tra campi, moduli, UX, report e integrazioni per soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi organizzazione. La piattaforma si distingue per la sua capacità di consolidare varie funzioni aziendali in un unico pacchetto conveniente, supportato da un team di successo del cliente altamente reattivo per garantire un'implementazione e un funzionamento senza soluzione di continuità. Ciò rende Gridlex la scelta ideale per le aziende che desiderano semplificare i propri processi e migliorare la fornitura di servizi attraverso un ambiente software personalizzabile e integrato. Descrizione del prodotto: COSTRUTTORE DI APP ULTRA PERSONALIZZABILE: Modelli personalizzati: sviluppa strutture simili a database che possono collegarsi con altri modelli e campi per una migliore gestione dei dati. App personalizzate: crea applicazioni adatte in modo univoco ai tuoi processi e requisiti aziendali. UX personalizzata: crea un'esperienza utente intuitiva e su misura per il flusso di lavoro della tua organizzazione. Moduli personalizzati: progetta moduli in linea con i processi operativi e le esigenze degli utenti. Campi personalizzati: personalizza i campi dati per soddisfare i requisiti esclusivi di acquisizione dati della tua azienda. Report personalizzati: genera report specificamente allineati alle metriche aziendali e alle esigenze di analisi. Integrazione personalizzata: integrazione perfetta con altri sistemi e applicazioni per creare un ecosistema operativo unificato. Supporto per la personalizzazione: accedi al supporto dedicato per personalizzare la piattaforma per soddisfare le tue esigenze aziendali specifiche. Integrazione Single Sign On (SSO): semplifica l'accesso degli utenti con un unico punto di autenticazione su tutte le applicazioni. Migrazione e caricamento dei dati: trasferisci e organizza in modo efficiente i dati esistenti nel sistema Gridlex per un'utilizzabilità immediata. APP SUITE: CRM: gestisci le relazioni con i clienti in modo efficace con una suite completa di funzionalità CRM. Casella di posta condivisa: centralizza i canali di comunicazione per semplificare la corrispondenza e migliorare la collaborazione. Servizio clienti, Help Desk e ticketing: offri un supporto clienti di livello superiore attraverso sistemi integrati di gestione dei servizi e dei ticket. IT Service Management (ITSM): ottimizza i servizi IT con strumenti progettati per processi ITSM efficienti. Master Data Management: consolida e gestisci i dati critici della tua organizzazione per migliorare il processo decisionale e l'efficienza operativa.

Sito web: gridlex.com

