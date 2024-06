Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per GreenSock Animation Platform su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Pensa a GSAP come al coltellino svizzero dell'animazione... ma meglio. Anima tutto ciò che JavaScript può toccare (proprietà CSS, oggetti della libreria Canvas, SVG, oggetti generici, qualunque cosa) e risolve innumerevoli incoerenze del browser, il tutto con una velocità incredibile (fino a 20 volte più veloce di jQuery), inclusa l'accelerazione automatica delle trasformazioni tramite GPU. Vedi https://gsap.com/why-gsap/ per i dettagli. La maggior parte delle altre librerie animano solo le proprietà CSS. Inoltre, le loro capacità di sequenziamento e i controlli di runtime impallidiscono al confronto. In poche parole, GSAP è la libreria di animazione ad alte prestazioni più robusta del pianeta, motivo per cui tutte le principali reti pubblicitarie la escludono dai calcoli delle dimensioni dei file e la ospitano sui propri CDN. A differenza dei framework monolitici che dettano come strutturare le tue app, GSAP è completamente flessibile; cospargilo dove vuoi.

Sito web: gsap.com

