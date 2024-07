Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Gramara su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Gramara è un correttore grammaticale basato sull'intelligenza artificiale che aiuta gli utenti a scrivere con fluidità e chiarezza. Può essere utilizzato per aggiornare grammatica, dizione e stile ed è disponibile in più lingue. Gramara può essere utilizzata per evidenziare automaticamente le parole errate o imbarazzanti e tradurre l'inglese scarso in frasi più fluenti e naturali. Consente inoltre agli utenti di scegliere il proprio stile di scrittura e il tono di voce e di tradurre le frasi corrette nella propria lingua madre. Gramara è gratuito e offre Termini di servizio e Informativa sulla privacy. È prodotto in Canada da Vectica Systems Ltd.

Sito web: gramara.com

