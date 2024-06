Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per GPT for Slides su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

GPT for Slides è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di sviluppare rapidamente presentazioni dal testo. Può essere utilizzato come componente aggiuntivo di Google Slide o come app Web autonoma. Lo strumento funziona riassumendo e trasformando i contenuti, con la possibilità di inserire una serie di tipi di informazioni, inclusi argomenti generali, testo, URL di Youtube o PDF per generare una presentazione organizzata. Gli utenti hanno la flessibilità di influenzare la lunghezza del proprio output specificando il numero di diapositive. Lo strumento può anche incorporare immagini in ciascuna diapositiva per un impatto visivo più avvincente. GPT for Slides supporta numerose lingue e si integra con Wikipedia per trarre informazioni per le presentazioni. Supporta anche la conversione di URL in presentazioni e può creare grafici dal testo. La facilità d'uso è un punto focale, poiché l'intero processo di creazione di una presentazione da un testo di grandi dimensioni o da un argomento può essere completato in pochi minuti. Una volta generata una presentazione, gli utenti possono comodamente scegliere di scaricarla come file PPTX. Lo strumento può essere installato da Google Workspace Marketplace, con le autorizzazioni necessarie per l'accesso.

Sito web: gptforslides.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a GPT for Slides. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.