GoToMeeting è un servizio ospitato sul Web creato e commercializzato da LogMeIn. Si tratta di un pacchetto software per riunioni online, condivisione desktop e videoconferenza che consente all'utente di incontrare altri utenti di computer, clienti, clienti o colleghi tramite Internet in tempo reale. Alla fine del 2015, Citrix ha annunciato l'intenzione di scorporare l'attività di GoToMeeting come filiale autonoma con un valore di mercato di circa 4 miliardi di dollari. Nel luglio 2016, Citrix e LogMeIn hanno annunciato l'intenzione di unire la famiglia di prodotti GoTo.

Sito web: gotomeeting.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a GoToMeeting. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.