GOrendezvous è una soluzione all-in-one per la gestione degli studi che aiuta i professionisti dei settori della salute, della bellezza e del benessere a gestire i propri programmi e i file dei clienti. * Possibilità per i clienti di confermare la propria presenza direttamente dai promemoria via SMS. * Lista d'attesa automatizzata. * Prenotazione online senza password. * Interfaccia e supporto bilingue. * Grafici elettronici personalizzabili. * Una pagina di ricerca per consentire ai clienti di trovare un professionista nella loro zona. * Onboarding facile e gratuito.

Sito web: gorendezvous.com

