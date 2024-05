AI Test Kitchen è un luogo in cui le persone possono sperimentare e fornire feedback su alcune delle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale di Google. Il nostro obiettivo è apprendere, migliorare e innovare insieme in modo responsabile sull’intelligenza artificiale. Tutto è un work in progress e pensato per un feedback precoce. In conformità con i nostri Principi sull'intelligenza artificiale, crediamo che il progresso responsabile non avvenga in modo isolato. Dobbiamo dare alle persone l’opportunità di sperimentare in prima persona la tecnologia in modo da poterla apprendere e migliorare.

Sito web: aitestkitchen.withgoogle.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Google AI Test Kitchen. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.