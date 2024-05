Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per GoGoGrandparent su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Giostre, generi alimentari, pasti e altro ancora: pensati meglio per gli anziani e le persone con disabilità. Servizi selezionati e monitorati da Uber, DoorDash, Instacart e altri, con o senza smartphone, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. ‍ Milioni di richieste soddisfatte per centinaia di migliaia di persone che vivono in modo indipendente a casa. Disponibile in tutti i 50 stati, Canada e Australia.

Sito web: gogograndparent.com

