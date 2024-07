Gnod è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che mira ad aiutare gli utenti a scoprire nuovi contenuti in vari campi come musica, arte, letteratura, film e prodotti. La piattaforma utilizza algoritmi avanzati per suggerire gruppi musicali, artisti, autori, film e prodotti in base agli interessi e alle preferenze dell'utente. La piattaforma offre molteplici progetti come la mappa musicale, la mappa della letteratura, la mappa dei film e il confronto dei motori di ricerca, che consentono agli utenti di navigare ed esplorare i propri interessi con un approccio orientato al turista. Gnod fornisce anche un grafico che presenta una rappresentazione visiva dei prodotti in un modo nuovo e accattivante. Gli utenti possono selezionare un motore di ricerca ogni volta che utilizzano la piattaforma per ottenere risultati di ricerca migliori e più personalizzati. Gnod attira più di 300.000 utenti al mese ed espande continuamente la sua base di utenti. Gnod è stato creato da Marek Gibney, costruisce i suoi servizi attorno al suo interesse per l'intelligenza artificiale e le nuove interfacce utente. Nel complesso, Gnod fornisce uno sportello unico per tutti i tipi di scoperta di contenuti, offrendo un'esperienza utente unica che aiuta gli utenti a esplorare e scoprire cose nuove.

Sito web: gnod.com

