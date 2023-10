Ascolta dal vivo Capital, Heart, Heart 80s, LBC, Classic FM, Smooth, Capital XTRA, Radio X e Gold, oltre a un'ampia selezione di stream curati per adattarsi al tuo umore o alla tua attività. Global Player ti dà il controllo. Qualunque cosa ti interessi: gli ultimi successi, un'occasione per rilassarti o un dibattito d'attualità, Global ti copre! E soprattutto, è completamente gratuito ed è disponibile in tutto il mondo.

Sito web: globalplayer.com

