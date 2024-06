Gliglish è uno strumento di apprendimento delle lingue basato sull'intelligenza artificiale progettato per aiutarti a migliorare le tue abilità linguistiche attraverso la conversazione e l'interazione attive. Offre un'esperienza di apprendimento coinvolgente consentendoti di conversare con un insegnante di intelligenza artificiale e di riprodurre situazioni di vita reale. Questo metodo si concentra sul miglioramento delle capacità di conversazione e di ascolto e sull'aiutare gli utenti a parlare più come un madrelingua. È possibile accedere a Gliglish in qualsiasi momento e ovunque, rendendolo flessibile per una pratica linguistica quotidiana coerente. Lo strumento supporta più lingue, consentendo agli utenti di imparare diversi dialetti da tutto il mondo. Gliglish incorpora una tecnologia AI simile a ChatGPT e fornisce varie funzionalità come intelligenza artificiale intelligente, argomenti suggeriti su cui conversare, velocità di conversazione regolabile e riconoscimento vocale multilingue. Fornisce inoltre feedback sulla tua grammatica, traduzioni di parole o frasi e analisi della tua pronuncia. Lo strumento offre un modello basato su abbonamento in cui gli utenti possono scegliere tra piani mensili e annuali per un accesso illimitato alle sue funzionalità e un accesso prioritario nelle ore di punta.

Sito web: gliglish.com

