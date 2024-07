GliaStudio è una piattaforma video automatizzata che consente ai team di diffondere contenuti con brevi video. Utilizza la tecnologia AI per trasformare articoli in video in pochi minuti. È dotato di riepilogo automatico del testo per condensare testi lunghi in brevi riassunti, abbondanti risorse multimediali da visualizzare con varie risorse multimediali e temi e funzionalità con marchio da personalizzare per un marchio coerente. GliaStudio consente inoltre agli utenti di liberare il 50% del tempo dei creatori di contenuti in modo che possano impegnarsi in un lavoro più qualitativo. Con GliaStudio, i team possono generare video da contenuti di notizie, post sui social, eventi sportivi in ​​diretta e dati statistici in pochi minuti e aumentare il volume di produzione video di 10 volte. GliaStudio gode della fiducia di editori influenti come Tiktok, KKBOX, YOUKU, PIXNET, Business NEXT e ZHIBO. Fornisce inoltre l'accesso gratuito a risorse multimediali di alta qualità.

Sito web: gliacloud.com

