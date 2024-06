Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Glasses Gone su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Glasses Gone è uno strumento AI progettato per il ritocco fotografico dei ritratti, concentrandosi in particolare sulla rimozione di occhiali o occhiali dal viso del soggetto. Sfruttando la tecnologia AI, lo strumento promette una rimozione rapida ed efficiente degli occhiali in pochi minuti. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia agli utenti di caricare foto di ritratti in cui i soggetti guardano dritto davanti a sé, poiché ciò migliorerà la precisione del processo di rimozione degli occhiali. Si consiglia inoltre di selezionare foto in cui i colori della cornice siano semplici e ben definiti per una migliore resa. Tuttavia, tieni presente che le cornici chiare o con motivi potrebbero non produrre risultati soddisfacenti. Lo strumento fornisce un'opzione di ritaglio di forma quadrata, che consente agli utenti di regolare e spostare la casella di ritaglio dopo aver caricato le immagini per garantire che il risultato finale sia in formato quadrato. Inoltre alla rimozione degli occhiali, Glasses Gone afferma di offrire una garanzia di rimborso se gli utenti trovano il risultato insoddisfacente. Per migliorare ulteriormente la qualità delle immagini ritoccate, lo strumento suggerisce di utilizzare strumenti gratuiti complementari, come clipdrop, per ripulire eventuali artefatti rimanenti. Glasses Gone è un servizio fornito da GLASSES.GONE ed è soggetto ai relativi Termini di servizio e Informativa sulla privacy. .

Sito web: glassesgone.com

