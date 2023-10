Gfycat (JIFEE-cat) è una società di hosting di brevi video generati dagli utenti fondata da Richard Rabbat, Dan McEleney e Jeff Harris. È stato tra i primi servizi web a offrire la codifica video di GIF nel 2013. È stato incorporato nel 2015 e da allora ha raccolto 12 milioni di dollari in finanziamenti iniziali. Attualmente, Gfycat offre una piattaforma web per caricare e ospitare brevi contenuti video, nonché un iMessage app, un'app Android e l'applicazione macOS GIF Brewery per la creazione di GIF e video. Ha anche integrazioni con Reddit, l'app di messaggistica Tango, Microsoft Outlook, Skype e WordPress, tra gli altri. È stato finalista agli Advertising Age Creativity Awards 2016 nella categoria "Startup to Watch". Gfycat è attualmente tra i primi 57 negli Stati Uniti, con oltre 130 milioni di utenti attivi mensili. I suoi utenti sono concentrati principalmente nei paesi di lingua inglese, con una presenza significativa in Europa e America Latina. Supporta sedici lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, russo, ucraino, giapponese, cinese (tradizionale e semplificato), coreano e arabo. Gli utenti rientrano principalmente nella fascia di età 18-35. Gfycat ha uffici a Edmonton, Alberta e Palo Alto, California. Nel 2018 Gfycat ha avuto una presunta violazione dei dati; Si stima che circa 8 milioni di account siano stati compromessi e il suo database sia stato messo in vendita sul Dream Market. Nel dicembre 2019, Gfycat ha avviato redgifs.com per contenuti per adulti. Il 12 maggio 2020, Gfycat ha vietato completamente i contenuti per adulti. Tutto il contenuto per adulti è stato spostato su Redgifs.com.

