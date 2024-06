Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Getfloorplan su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Getfloorplan è un servizio basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di creare rapidamente e facilmente planimetrie dettagliate 2D e 3D, nonché tour virtuali a 360°. Utilizzando Getfloorplan, gli utenti possono caricare una planimetria o uno schizzo in un solo minuto e l'intelligenza artificiale si occuperà del resto. Con Getfloorplan, gli utenti possono aspettarsi un pacchetto completo di materiali di alta qualità in appena mezz'ora, a un prezzo accessibile. Il servizio è progettato per essere semplice da usare, con un widget disponibile su tutti i dispositivi e strumenti per ruotare, ricercare e seguire il piano. Getfloorplan offre inoltre un'automazione conveniente per mantenere bassi i prezzi e un'elaborazione rapida fino a 1.000 rendering al giorno. I clienti segnalano un aumento delle chiamate fino al 30% quando utilizzano planimetrie 2D, 3D e tour virtuali di Getfloorplan. Le recensioni dei clienti confermano il tempo e il denaro risparmiati e l'alta qualità dei materiali.

