GeoPlatform.gov è uno sforzo di collaborazione tra agenzie e un servizio condiviso che incarna i principi e lo spirito dell'Open Government, enfatizzando la comunicazione, la responsabilità e la trasparenza tra governo e cittadino. Nel 2020, GeoPlatform.gov, operante sotto l'autorità del Geospatial Data Act del 2018, si è trasformato per stabilire il suo ruolo principale che sarà quello di scoprire risorse di dati geospaziali con particolare attenzione come fonte autorizzata per tutte le risorse di dati geospaziali nazionali (NGDA) ufficiali ) in 18 temi di dati secondo la guida del Federal Geographic Data Committee (FGDC) degli Stati Uniti.

Sito web: geoplatform.gov

