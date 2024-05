Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Genuity su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Completa l'IT con la rete IT Genuity. Una piattaforma SaaS per gestire l'IT e acquistare software e servizi a tariffe all'ingrosso. Il tutto per meno di un dollaro al giorno. Genuity è uno sportello unico per le aziende per la gestione dell'IT e l'acquisto di software aziendale. Le aziende utilizzano Genuity per tenere traccia di tutti i laptop aziendali, gestire le richieste di supporto dei dipendenti e acquistare software a prezzi all'ingrosso.

Sito web: gogenuity.com

