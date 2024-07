Genie AI è uno strumento di assistenza legale basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di redigere, negoziare e rivedere con sicurezza documenti legali aziendali senza la necessità di un avvocato. Lo strumento è basato su GPT-4 e sul più grande database legale open source al mondo. Con oltre 4.700 modelli gratuiti, gli utenti possono scegliere tra un'ampia gamma di modelli legali regolarmente aggiornati che coprono vari settori, dalla tecnologia alla produzione. L'assistente AI di Genie AI fornisce diverse funzionalità per migliorare il processo di redazione dei documenti legali. Può evidenziare i rischi di un contratto, spiegare le clausole in termini semplici, suggerire clausole alternative, apportare modifiche utilizzando i track change, evidenziare definizioni non utilizzate e riassumere gli obblighi contrattuali. Offre inoltre funzionalità come la collaborazione in tempo reale con team e controparti in un'unica piattaforma, l'accesso a una libreria di clausole contestuali e un'ampia libreria legale che viene regolarmente aggiornata da esperti legali. Questo strumento ha ricevuto riconoscimenti da pubblicazioni importanti come Financial Times, Forbes e TechCrunch. Ha inoltre collaborato con organizzazioni prestigiose come Withers LLP, Tech Nation Applied AI, Barclays Eagle Lab, Entrepreneur First e il dipartimento Innovation and Enterprise dell'University College di Londra. Genie AI garantisce la privacy e la sicurezza dei dati con la certificazione ISO27001, crittografia a 256 bit, controllo degli accessi e regolari audit esterni. Lo strumento offre diversi piani tariffari, inclusa un'opzione gratuita, nonché opzioni per la creazione di documenti assistita dall'intelligenza artificiale. Nel complesso, Genie AI è un assistente legale AI completo che consente agli utenti di navigare nel panorama legale in modo efficiente ed economico.

Sito web: genieai.co

