Functionize offre una piattaforma di test intelligente che incorpora tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per automatizzare l'accurato processo di test del software. Collaboriamo con team di tutte le dimensioni e competenze per migliorare la creazione dei test, eliminare le carenze dei test e accelerare i rilasci con test su scala elastica nel cloud. Adottando un approccio di machine learning alla qualità, Functionize consente alle aziende di fornire software di qualità superiore più rapidamente. Functionize è riconosciuto da Gartner nell'elenco dei fantastici fornitori di Agile e DevOps per l'innovazione e gode della fiducia di aziende leader tra cui Zillow, Hewlett Packard, Farmers Insurance, Honeywell e Logitech.

